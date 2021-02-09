Окупанти минулої доби сім разів зривали «тишу» на Донбасі

Протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також - з автоматичного станкового гранатомета.

В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Як повідомлялося, 7 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню