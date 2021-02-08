Із початку року окупанти 27 разів блокували роботу ОБСЄ – штаб ООС

Від початку року окупанти 27 разів забороняли спостерігачам ОБСЄ доступ до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«Незважаючи на заяви з боку міжнародної спільноти, збройні формування РФ та їхні найманці з початку цього року 27 разів забороняли патрулям Місії доступ до районів спостереження та фіксації порушень в окремих районах Донецької та Луганської областей, що свідчить лише про повне небажання збройних формувань РФ робити кроки для врегулювання конфлікту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згадані інциденти фіксуються переважно на Маріупольському напрямку – 13 випадків, на Донецькому напрямку – 7 випадків та на Луганському напрямку, на державному кордоні України з РФ – 7 випадків.

Подібні дії та відмови у доступі Місії на непідконтрольну уряду України території мають надумані причини та приводи, метою яких є приховування порушень Мінських домовленостей, а також небажання дотримуватися норм міжнародного права.

У пресслужбі нагадали, що усі підписанти Мінських угод свого часу погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу СММ ОБСЄ для виконання нею Мандату, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є серйозним порушенням. Разом з тим, лише протягом перших 80 днів 2020 року мали місце 308 фактів перешкоджання діяльності Місії, про що зазначено у Тематичному звіті Місії. Зокрема, на одному із засідань Постійної ради ОБСЄ у Відні Європейський Союз виступив проти будь-яких спроб перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ в Україні: «…ЄС рішуче засуджує постійні погрози та обмеження СММ, які відбуваються переважно в районах, які не контролюються урядом. СММ повинна мати вільний, безпечний, безумовний та безперешкодний доступ по всій території України. Це стосується також незаконно анексованого Криму та міста Севастополь і уздовж державного кордону між Україною та Росією, де СММ стикається із систематичною забороною у доступі з боку підтримуваних Росією формувань».

Як повідомляв Укрінформ, українська сторона СЦКК повдомила 3 лютого ц.р. про те, що протягом трьох днів члени збройних формувань РФ тричі забороняли доступ патрулям СММ ОБСЄ через блокпости поблизу населених пунктів Олександрівське, Старомихайлівка Донецької області та у пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине, що на Луганщині.