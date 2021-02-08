В українській армії - 640 хворих із коронавірусом

Станом на ранок 8 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 640 осіб. За минулу добу виявлено один новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 08 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 640 осіб. За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) наразі перебуває 62 особи.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 15 115 осіб, летальних випадків - 43.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.