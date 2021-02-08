ВООЗ заявляє, що чутки про безпліддя після COVID-вакцинації безпідставні

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією від коронавірусної інфекції і безпліддям.

Як передає Укрінформ, про це заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації і вакцинах Кейт О'Браєн.

«Вакцини, які ми щеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності», – запевнила вона.

Dr @Kate_L_OBrien busts some #COVID19 vaccine myths related to infertility, DNA and composition of vaccines ⬇️#ScienceIn5 pic.twitter.com/0Kudbr2ZmK — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 7, 2021

За її словами, не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя.

О'Браєн також спростувала припущення про те, що вакцини від COVID-19 здатні призводити до зміни ДНК у людини, а хімічні речовини, що містяться в них – завдавати шкоди здоров'ю.

«Вакцини, які у нас є, – безпечні», – наголосила вона.

Як повідомляв Уркрінформ, станом на ранок понеділка у світі загалом із початку пандемії виявлено 106,6 млн випадків коронавірусу.