ВООЗ заявляє, що чутки про безпліддя після COVID-вакцинації безпідставні

ВООЗ заявляє, що чутки про безпліддя після COVID-вакцинації безпідставні

Укрінформ
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією від коронавірусної інфекції і безпліддям.

Як передає Укрінформ, про це заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації і вакцинах Кейт О'Браєн.

«Вакцини, які ми щеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності», – запевнила вона.

За її словами, не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя.

О'Браєн також спростувала припущення про те, що вакцини від COVID-19 здатні призводити до зміни ДНК у людини, а хімічні речовини, що містяться в них – завдавати шкоди здоров'ю.

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«Вакцини, які у нас є, – безпечні», – наголосила вона.

Як повідомляв Уркрінформ, станом на ранок понеділка у світі загалом із початку пандемії виявлено 106,6 млн випадків коронавірусу.

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