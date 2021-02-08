Pfizer планує майже вдвічі скоротити час випуску COVID-вакцини - ЗМІ

Фармакологічна компанія Pfizer розраховує майже вдвічі пришвидшити процес виробництва вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що зараз виробництво однієї партії COVID-вакцини триває 110 днів. За даними видання USA Today, компанія планує скоротити цей час до 60 днів.

Таким чином можна буде пришвидшити щеплення населення та допомогти частково розв'язати проблему із нестачею вакцин.

Зараз Pfizer виробляє кожну партію препарату поетапно на трьох заводах: починає у Міссурі, далі - в Массачусетсі та закінчує в Мічигані.

Окрім того, за інформацією видання, Pfizer планує збільшити обсяги випуску вакцини, додавши нові виробничі лінії на всіх трьох заводах.

Як повідомлялося, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав фармакологічні компанії надати свої потужності виробникам вакцин від коронавірусу.

Гебреісус наголосив, що світу потрібне масштабне нарощування виробництва вакцин. Він нагадав, що нещодавно компанія Sanofi надала свої потужності виробнику Pfizer/BioNTech.