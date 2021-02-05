Водолази-спецпризначенці у порту Одеси вчилися шукати диверсійні засоби

Водолази-спецпризначенці Військово-морських сил Збройних сил України відпрацювали завдання з пошуку і виявлення у Практичній гавані Одеси диверсійних засобів противника неподалік об’єктів портової інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

"Спуски під воду проводились на глибину до 10 метрів. Для якісного відпрацювання завдань було розгорнуто водолазний полігон із мобільною барокамерою, також чергувала медична група. Водолазна група у повному водолазному спорядженні обстежувала визначену ділянку моря поблизу причальних стінок та гідрологічних споруд", - йдеться у повідомленні.

Водолази-спецпризначенці у Практичній гавані Одеси шукали диверсійні засоби / Фото Владислава Чікіна

За словами спецпризначенців, видимість під водою була чіткою, але температура води не надто сприяла виконанню завдання. Втім, це не завадило їм оперативно виявити диверсійні пристрої умовного противника.

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Крім того, під час водолазних спусків моряки тренувалися з ведення якісного підводного зв’язку, вчилися орієнтуванню з допомогою підводного компаса, зміні напрямку курсу і переміщенню під водою із застосуванням сигнального кінця.

Підбиваючи підсумки тренувань, заступник командира підрозділу спецпризначення ВМСУ наголосив, що актуальність їх проведення зараз цілком очевидна. Протидиверсійна оборона, охорона морських комунікацій і захист підступів до торговельних портів, військово-морських баз, важливих об’єктів портової інфраструктури є одними з найважливіших завдань Військово-морських сил ЗСУ.