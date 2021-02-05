В армії за добу - 39 випадків коронавірусу

Станом на ранок 5 лютого в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 690 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 05 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 690 осіб. За минулу добу зареєстровано 39 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 83 особи.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 15 005 осіб, летальних випадків - 43.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 лютого лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.