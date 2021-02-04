Під Торецьком поранений український боєць

Після отримання поранення військовослужбовцем ЗСУ внаслідок обстрілу противником у районі Торецька українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) направила відповідну ноту до Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Про це у Телеграмі інформує Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ), передає Укрінформ.

“Сьогодні, 4 лютого, близько 13.00 внаслідок обстрілу противником в районі Торецьку отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України. Йому надано медичну допомогу, стан стабільний. Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил неподалік Південного зазнав поранення український військовослужбовець.