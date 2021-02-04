Лікар розповів про стан військового, пораненого біля Золотого

Військовослужбовець 28-ї бригади, якого поранили 25 січня поблизу Золотого на Луганщині, при тямі, його стан тяжкий, але стабільний.

Про це повідомив журналістам начальник клініки невідкладної медичної допомоги, прийому та евакуації Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків) полковник Медичних сил Володимир Негодуйко, передає кореспондент Укрінформу.

«На цей час стан військового тяжкий, стабільний з позитивною динамікою. Прогноз для життя позитивний. Планується після завершення лікування в нашому закладі переліт на реабілітаційне лікування. Пацієнт при тямі, дихання самостійне, харчується самостійно», - розповів Негодуйко.

За його словами, військовий має поранення голови та плеча. За прогнозом, у Харкові він лікуватиметься до трьох тижнів. Зараз боєць отримує планову антибактеріальну, протизапальну терапію та терапію, спрямовану на відновлення функцій нервової системи.

Читайте також: У ВСУ спростували інформацію про смерть військовослужбовця в харківському госпіталі

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами позицій у районі Золотого на Луганщині. У нього наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені. Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом. Вертольотом його доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в м. Харків.

Командування Медичних сил ЗСУ 3 лютого спростувало інформацію про смерть цього пораненого, яка поширилася в Мережі.