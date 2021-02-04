Лікар розповів про стан військового, пораненого біля Золотого
Про це повідомив журналістам начальник клініки невідкладної медичної допомоги, прийому та евакуації Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків) полковник Медичних сил Володимир Негодуйко, передає кореспондент Укрінформу.
«На цей час стан військового тяжкий, стабільний з позитивною динамікою. Прогноз для життя позитивний. Планується після завершення лікування в нашому закладі переліт на реабілітаційне лікування. Пацієнт при тямі, дихання самостійне, харчується самостійно», - розповів Негодуйко.
За його словами, військовий має поранення голови та плеча. За прогнозом, у Харкові він лікуватиметься до трьох тижнів. Зараз боєць отримує планову антибактеріальну, протизапальну терапію та терапію, спрямовану на відновлення функцій нервової системи.
Як повідомляв Укрінформ, 25 січня військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами позицій у районі Золотого на Луганщині. У нього наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені. Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом. Вертольотом його доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в м. Харків.
Командування Медичних сил ЗСУ 3 лютого спростувало інформацію про смерть цього пораненого, яка поширилася в Мережі.