У ВСУ спростували інформацію про смерть військовослужбовця в харківському госпіталі

Командування медичних сил ЗСУ спростовує інформацію про смерть пораненого військовослужбовця Влада Дегтяря в харківському шпиталі.

Про це йдеться в заяві командування, опублікованій на сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Інформація щодо смерті у військовому госпіталі пораненого військовослужбовця Влада Дегтяря, що поширюється в мережі з посиланням на сюжет ТСН, не відповідає дійсності. На даний час військовослужбовець перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Внаслідок обстрілу під Шумами загинув український військовий

Зазначається, що хлопець переніс оперативне втручання та отримує всю необхідну медичну допомогу, і наразі його стан стабільно важкий і відповідає строку післяопераційного періоду та тяжкості поранення.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами позицій у районі Золотого на Луганщині. Військовослужбовець дістав наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені. Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом.

Читайте також: Під Золотим поранений український військовий

Завдяки швидким та професійним зусиллям передової медичної групи воїну була надана кваліфікована медична допомога і після стабілізації стану його вертольотом доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в м. Харків. Після проведення глибшого обстеження та комп’ютерної томографії військовослужбовця було додатково прооперовано.