В українській армії – 729 хворих з коронавірусом, за добу виявили 44 випадки

Станом на ранок 2 лютого в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 729 осіб, за добу виявили 44 нових хворих.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 2 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 729 осіб... За минулу добу зареєстровано 44 нові випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 нових хворих.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 85 осіб.

Загалом у ЗСУ від початку пандемії одужало 14 840 осіб, летальних випадків зареєстровано 43.

Як повідомлялося, в Україні за час пандемії на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, з них за добу 2394.