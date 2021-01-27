ОБСЄ фіксує присутність окупантів на ділянках розведення сил

СММ ОБСЄ зафіксувала присутність бойовиків російських збройних формувань у межах ділянок розведення сил і засобів у районах Золотого та Петрівського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №19/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 26 січня.

"Упродовж дня 24 січня на східному краю ділянки розведення в районі Золотого безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань приблизно за 1,5 км на північ від південно-східного кута ділянки розведення", - йдеться у звіті.

Як зазначається, удень 25 січня, здійснюючи моніторинг у двох місцях поблизу цієї ділянки розведення, спостерігачі чули 14 вибухів невизначеного походження, а також 42 черги та постріли зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. За їхньою оцінкою, всі ці порушення режиму припинення вогню сталися поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю.

Крім того, 25 січня, перебуваючи неподалік блокпоста збройних формувань РФ південніше зазначеної ділянки розведення, "команда Місії бачила, як четверо робітників копали заглиблення з обох боків автошляху T1316, орієнтовно за 20 м на північ від південного краю цієї ділянки розведення". Спостерігачі також знову зафіксували чотири контейнери вздовж північного краю дороги, що веде на схід до н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на захід від Луганська). Того ж дня біля вищезазначеного блокпоста команда СММ також бачила двох бойовиків із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК": обидва заходили вглиб ділянки розведення до місця приблизно за 350 м на північ від її південного краю, а потім поверталися.

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"Упродовж дня 24 січня в межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував двох осіб біля колишньої позиції збройних формувань орієнтовно за 200 м на західно-північний захід від південно-східного кута ділянки розведення", - додали в СММ.

За інформацією спостерігачів, бойовики з нарукавними пов’язками "СЦКК" також перебували 25 січня в межах ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська.