Кількість порушень «тиші» на Донбасі торік зменшилася на 55% - ОБСЄ

Завдяки додатковим заходам контролю за дотриманням режиму припинення вогню у 2020 році кількість порушень «тиші» на Донбасі зменшилася на 55% у порівнянні з попереднім роком.

Такі дані під час віртуального виступу на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ навела постійний представник ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минулого року СММ ОБСЄ зафіксувала 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 46 тисяч вибухів. Це на 55% менше у порівнянні з 2019 роком. Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня - і дедалі частіше», - сказала Остраускайте.

Вона зазначила, що ЄС продовжує підтримувати зусилля з врегулювання ситуації на Донбасі у «нормандському форматі» та в рамках Тристоронньої контактної групи. При цьому дуже цінною залишається робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка більше ніж на дві третини комплектується та фінансується країнами Євросоюзу.

За словами Остраускайте, СММ ОБСЄ продовжує виступати посередником та проводить моніторинг припинення вогню для ремонту й відновлення критичної інфраструктури. Протягом минулого року персонал СММ забезпечив приблизно 5500 «вікон тиші» на місцях, що дозволило відремонтувати та забезпечити дієздатність 118 інфраструктурних об’єктів, включаючи системи водопостачання, електромережі та мережі мобільної комунікації - в інтересах більш ніж 6 мільйонів людей.

«Водночас СММ ОБСЄ продовжує стикатися із викликами у сфері свободи пересування, включаючи обмеження, що пов’язані з COVID-19. Пандемія також спричинила обмеження руху для населення через штучні кордони. За доповіддю СММ, кількість цивільних, котрі скористалися переходами вздовж контрактної лінії, зменшилася більш як на 90% після введення обмежень, пов’язаних із пандемією», - підсумувала дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 27 липня і до січня 2021 року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 6300 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.