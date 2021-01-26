ОБСЄ за вихідні зафіксувала на Донбасі 366 порушень «тиші»

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 22 до вечора 24 січня 364 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та два - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті № 18/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 25 січня.

"У Донецькій області в період із вечора 22 до вечора 24 січня Місія зафіксувала 364 порушення режиму припинення вогню, зокрема 23 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Зазначається, що 326 порушень (черги й постріли зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та 30-мм гармати) сталися в районах на схід та південь від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) вранці 23 січня.

Крім того, 24 січня СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню в районі Донецької фільтрувальної станції приблизно в той час, коли автобус із її працівниками прямував до Ясинуватої.

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"У Луганській області в період з вечора 22 до вечора 24 січня СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї)", - повідомили в СММ.

Як уточнили спостерігачі, порушення виявлено на північний захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).