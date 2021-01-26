Окупанти заглушили й обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донеччині

Бойовики російських збройних формувань обстріляли безпілотник Місії ОБСЄ поблизу окупованого Спартака Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті № 18/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 25 січня.

"23 січня, перебуваючи в н. п. Спартак (непідконтрольний урядові, 9 км на північ від Донецька) для виконання анонсованого польоту безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії, команда СММ чула 7 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1 км на захід", - йдеться у звіті.

За оцінками СММ, вогонь було спрямовано на безпілотник, що пролітав на відстані приблизно за 1,1 км на захід від місця перебування патруля

Зазначається, що під час цього польоту БПЛА також зазнав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно через глушіння).

Спостерігачі ОБСЄ були змушені приземлили літальний апарат та залишити цей район.