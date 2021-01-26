Заступнику «міністра ЛНР» повідомили про підозру та оголосили в розшук

Контррозвідка СБУ задокументувала факти протиправної діяльності так званого «першого заступника міністра МВС ЛНР», причетного до посягання на територіальну цілісність України.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

«За даними слідства, фігурант забезпечує організаційне сприяння діяльності незаконних збройних формувань на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Також він причетний до протиправної діяльності, спрямованої на зміну меж території та державного кордону України», - йдеться у повідомленні.

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У межах кримінального провадження слідчі органів безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Зловмисника оголошено у розшук.

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури тривають слідчі дії.