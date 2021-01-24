В українській армії виявили 25 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за добу виявлено 25 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб: Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 4 військовослужбовці; 59-ий військовий мобільний госпіталь – 3 військовослужбовці. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 18 осіб.

Також повідомляється, що станом на 10.00 24 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 768 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 14439 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 128 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 14 осіб.

У ЗСУ зафіксовано 40-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

«Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Позитивний ПЛР-тест від 04.01.2021. Не зважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали», - пояснили в командуванні Медичних сил.