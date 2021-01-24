Доба в ООС: дев'ять порушень «тиші» окупантами, поранених немає

Упродовж минулої доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню, однак бойових втрат серед наших захисників немає.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"Поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю", - зазначають військові.

Неспокійно було і поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Там російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет... Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у зведенні.

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Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У штабі кажуть, що про всі факти порушення режиму припинення вогню повідомили ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

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Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 6 360 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.