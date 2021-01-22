Україна направила ноту місії ОБСЄ через загибель військового біля Гнутового

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) направила ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ у зв'язку із загибеллю військовослужбовця ЗСУ внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбук Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

21 січня близько 20:00 в районі Гнутового внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець Збройних сил України.

Українська сторона СЦКК задіяла координаційний механізм: ввела режим тиші, висунула вимогу щодо припинення вогню, підготували і направила ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу снайпера окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один захисник України.