Росія у січні завезла на окупований Донбас 22 тисячі тонн пального та безпілотники – розвідка
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
"Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. З початку січня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасову окуповану територію у Донецькій та Луганській областях доставлено залізничним транспортом понад 22 тис. тонн пального, автомобільним транспортом завозились вантажі з військовим майном та безпілотні літальні апарати "Орлан-10", - повідомила речниця.
Крім того, за словами Шевченко, під виглядом так званої "гуманітарної" допомоги від російських "волонтерських організацій" продовжується постачання окупаційним підрозділам матеріальних засобів військового призначення, у тому числі елементи тактичного спорядження, лазерні прилади спостереження та цілевказання.