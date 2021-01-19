Російська Федерація з початку січня завезла на окуповані території ‌Донецької‌ ‌та‌ ‌Луганської‌ ‌областей‌ ‌22‌ ‌тис.‌ ‌тон‌н ‌пального, військове майно та безпілотники.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Командування‌ ‌оперативного‌ ‌угруповання‌ ‌російсько-‌окупаційних‌ ‌військ‌ ‌продовжує‌ ‌нарощувати‌ ‌боєздатність‌ ‌з’єднань‌ ‌і‌ ‌частин‌ першого та другого армійських корпусів.‌ ‌З‌ ‌початку‌ ‌січня‌ ‌‌через‌ ‌неконтрольовані‌ ‌Україною‌ ‌ділянки‌ ‌кордону‌ ‌з‌ ‌Росії‌ ‌на‌ ‌тимчасову‌ ‌окуповану‌ ‌територію‌ ‌у‌ ‌Донецькій‌ ‌та‌ ‌Луганській‌ ‌областях‌ ‌доставлено‌ ‌залізничним‌ ‌транспортом‌ ‌понад‌ ‌22‌ ‌тис.‌ ‌тонн‌ ‌пального,‌ ‌автомобільним‌ ‌транспортом‌ ‌завозились‌ ‌вантажі‌ ‌з‌ ‌військовим‌ ‌майном‌ ‌та‌ ‌безпілотні‌ ‌літальні‌ ‌апарати‌ ‌"Орлан-10", - повідомила речниця.‌ ‌

Читайте також: Окупанти обстріляли з міномета позиції ЗСУ під Богданівкою

Крім‌ ‌того, за словами Шевченко,‌ ‌під‌ ‌виглядом‌ так званої‌ ‌"гуманітарної"‌ ‌допомоги‌ ‌від‌ ‌російських‌ "‌волонтерських‌ ‌організацій‌" ‌продовжується‌ ‌постачання‌ ‌окупаційним‌ ‌підрозділам‌ ‌матеріальних‌ ‌засобів‌ ‌військового‌ ‌призначення,‌ ‌у‌ тому числі‌ ‌елементи‌ ‌тактичного‌ ‌ спорядження,‌ ‌лазерні‌ ‌прилади‌ ‌спостереження‌ ‌та‌ ‌цілевказання.