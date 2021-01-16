Міноборони вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО

У Міністерстві оборони розробили власну технічну специфікацію «Бронежилет модульний».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

До цього Збройні Сили та військові формування в Україні закупівлю бронежилетів здійснювали за комерційними технічними умовами. Тепер такі вимоги вперше встановило оборонне відомство, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

Міноборони вперше в Україні розробило бронежилет за стандартами НАТО / Фото: Міністерство оборони України

За його словами, у технічній специфікації застосовані вимоги державних та військових стандартів. Крім цього, для перевірки оцінки відповідності якості бронежилета використовується стандарт армії США. Крім того, Міністерство оборони передбачило всі необхідні випробування та жорсткі умови для постачальників.

"За цією документацією вже у 2021 році будуть проведені закупівлі бронежилетів для потреб ЗС України. Це — загальновійськовий бронежилет, призначений для виконання повсякденних бойових завдань. Його основний споживач — Сухопутні війська. Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021 році ми розробимо полегшену модель", — прокоментував Таран.

Новий бронежилет можна закуповувати як з металевими, так і керамічними жорсткими бронеелементами. Бронежилет модульний виготовляють двох рівнів протикульної стійкості.

Військові (дослідні) випробування бронежилетів проведені у Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку у ЗСУ.