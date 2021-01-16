Український корабель-розвідник «Сімферополь» утретє виходить у море на випробування

Новозбудований розвідувальний корабель "Сімферополь" проєкту "Лагуна", що ввійде цього року до сил постійної бойової готовності Військово-морських сил ЗСУ, здійснив вихід у Чорне море для випробувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

"Новозбудований розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" вийшов у Чорне море на випробування. Це перший вихід у 2021 році середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна" в акваторію Чорного моря. А загалом це вже третій вихід цього корабля, збудованого для потреб ВМС ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники суднобудівного підприємства "Кузня на Рибальському" разом з екіпажем перевірили у морі можливості й технічну готовність матеріальної частини, зокрема головної енергетичної установки, вузлів і механізмів корабля, для роботи у відкритій акваторії.

Крім того, протестовано роботу корабельних технічних засобів, перевірено їхню здатність до експлуатації в реальних обставинах.

Очікується, що після державних випробувань, запланованих на 2021 рік, корабель проєкту "Лагуна" ввійде до сил постійної бойової готовності національного військового флоту.

Як повідомлялося, середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" закладено на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському" і спущено на воду 23 квітня 2019 року. Корабель доставлено Дніпром до Одеси для дообладнання на підприємстві "Судноверф Україна".

Корабель обладнаний новітньою українською станцією радіотехнічної розвідки "Мельхіор", створеної фахівцями ДП "НДІ радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація". Вона працює в пасивному режимі і залишається непоміченою, аналізуючи радіочастотний спектр, що випромінюється кораблями, літальними апаратами або береговими об'єктами. Максимальна дальність виявлення цілей РЛС "Мельхіор" - до 450 км, однак всі характеристики радіоелектронної апаратури залишаються секретними.

Технічні характеристики корабля: довжина - 54,8 м; ширина - 9,8 м; водотоннажність -1220 т; швидкість - 11,6 вузла; дальність плавання - 7 тис. 200 миль: автономність - 28 діб; екіпаж - 29 моряків.