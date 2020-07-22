В Україні випробовують "наземний безпілотник" для армії

Військові науковці з Чернігова випробовують нову дистанційно керовану платформу Camel із бойовим модулем львівського виробництва.

Про це повідомило інформагентство Міноборони АрміяInform.

"Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки розпочали практичний етап дослідних випробувань цієї розробки. Зокрема, перевіряли можливості платформи щодо пересування пересіченою, лісистою місцевістю та в умовах міста, а також на предмет логістичного забезпечення бойових дій механізованих підрозділів у населених пунктах", - ідеться у повідомленні.

Дистанційно керована платформа Camel / Фото: АрміяInform

За словами провідного інженера з випробувань підполковника Сергія Рудниченка, головними бойовими властивостями цього роботизованого комплексу є можливість його використання для штурму об’єктів та позицій противника, розвідки, знешкодження цілей, патрулювання й охорони військових складів, блокпостів та інших важливих об’єктів.

Наступним етапом досліджень платформи стане проведення практичних стрільб зі штатної стрілецької зброї.

Читайте також: В Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник

Зазначається, що загалом під час воєнних конфліктів роботизовані комплекси використовуються для участі в ряді наземних операцій: для вогневої підтримки, охорони периметрів важливих об’єктів, евакуації поранених з поля бою, інженерного забезпечення та вирішення завдань логістики. Їх застосування в ЗСУ дозволить мінімізувати ризики втрати особового складу та підвищить потенціал підрозділів під час виконання завдань.

Нині розробкою дистанційно керованих платформ в Україні займається низка вітчизняних підприємств, де роботи перебувають на різних стадіях готовності. Серед них і ТОВ "Глобал Дайнемікс" зі Львова, яке створило Camel і передало військовим для випробувань.