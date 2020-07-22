В Україні випробовують "наземний безпілотник" для армії
Про це повідомило інформагентство Міноборони АрміяInform.
"Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки розпочали практичний етап дослідних випробувань цієї розробки. Зокрема, перевіряли можливості платформи щодо пересування пересіченою, лісистою місцевістю та в умовах міста, а також на предмет логістичного забезпечення бойових дій механізованих підрозділів у населених пунктах", - ідеться у повідомленні.
Дистанційно керована платформа Camel / Фото: АрміяInform
За словами провідного інженера з випробувань підполковника Сергія Рудниченка, головними бойовими властивостями цього роботизованого комплексу є можливість його використання для штурму об’єктів та позицій противника, розвідки, знешкодження цілей, патрулювання й охорони військових складів, блокпостів та інших важливих об’єктів.
Наступним етапом досліджень платформи стане проведення практичних стрільб зі штатної стрілецької зброї.
Зазначається, що загалом під час воєнних конфліктів роботизовані комплекси використовуються для участі в ряді наземних операцій: для вогневої підтримки, охорони периметрів важливих об’єктів, евакуації поранених з поля бою, інженерного забезпечення та вирішення завдань логістики. Їх застосування в ЗСУ дозволить мінімізувати ризики втрати особового складу та підвищить потенціал підрозділів під час виконання завдань.
Нині розробкою дистанційно керованих платформ в Україні займається низка вітчизняних підприємств, де роботи перебувають на різних стадіях готовності. Серед них і ТОВ "Глобал Дайнемікс" зі Львова, яке створило Camel і передало військовим для випробувань.