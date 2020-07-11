В Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник

На Дніпропетровщині в ході командно-штабного навчання практично застосовано новітні засоби повітряної розвідки виробництва України.

Про це служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Схід" повідомила у Facebook.

“Вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси виробництва "Скаетон" виконували завдання з виявлення та спостереження за об’єктами умовного противника з наданням в реальному часі інформації про місце знаходження цілі для нанесення удару з повітря”, - повідомив командувач повітряного командування "Схід" генерал-майор Олег Струцінський.

За його словами, безпілотний авіаційний комплекс призначений для використання у цивільних та військових сферах з метою виконання тактичних розвідувальних та пошукових операцій протягом 24 годин за крейсерської швидкості 120 км/год.

Також технічно мінімізовано спроможність виявлення елементів комплексу ворожими засобами радіолокаційної розвідки: враховано, що навігація за допомогою GPS в зоні бойових дій малоефективна, отже, комплекс створено максимально GPS-незалежним. А відносно невеликий розмір літального апарату та вдала конструкція робить його "невидимим" для ворога з землі.

Як повідомляв Укрінформ, в Одеській області успішно пройшли випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" до реактивної системи залпового вогню «Град», над створенням якого працювали спеціалісти КБ "Південне", Павлоградського механічного заводу, Південного машинобудівного заводу та інші.

Фото: Facebook Повітряного командування "Схід"