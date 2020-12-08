Українських військових озброять «антидроновими» рушницями – Хомчак

Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що найближчим часом українські бійці отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю агентству Міністерства оборони «АрміяInform».

"Дуже скоро у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА", – заявив Хомчак.

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При цьому він висловив жаль з приводу того, що в нинішніх умовах не йдеться про масове переозброєння війська чи повне переозброєння бригад, на жаль, ще не йдеться. І

"Такий стан справ точно не відповідає запиту українського суспільства", - наголосив начальник Генштабу.

Як раніше повідомляло агентство, Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем безпілотників, радіоперешкод та радіоелектронної боротьби.