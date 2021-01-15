Штати передали Україні ще два десятки військових джипів та понад 80 катерів

Штати передали Україні ще два десятки військових джипів та понад 80 катерів

Укрінформ
США передали Сухопутним військам України 20 нових автомобілів Humvee (HMMWV), а також ще 84 човни для Військово-морських сил.

Про це повідомило посольство США у Twitter у п’ятницю, 15 січня, передає Укрінформ.

«Ніщо не могло зупинити доставлення 20 Хамві для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України», – йдеться у повідомленні.

За даними «Українського мілітарного порталу», разом з новою партією кількість американських автомобілів в українській армії перевалила за сотню одиниць. Окрім базових моделей були також передані броньовані та санітарні модифікації.

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Нагадаємо: 12 грудня Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік, який стартував 1 жовтня. Його обсяг становить понад 740 млрд доларів. У ньому йдеться, зокрема, про 250 млн доларів військової допомоги Україні.

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