Українські моряки почали тренування на катерах Island

11 січня стартував новий навчальний рік як у підрозділах, що дислокуються в районі Одеси, так і американського Балтимора, де наших моряків готують до несення служби на катерах типу «Island».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ із посиланням на командувача Олексія Неїжпапу.

"Сьогодні о 7 годині ранку два екіпажі перших «Island», які надійдуть до складу ВМС в цьому році, прибули до міста Балтимор, США, де пройдуть 10-тижневий курс додаткової підготовки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що українські військово-морські сили впорались із поставленими завданнями у 2020 році щодо поступового переходу на стандарти і процедури підготовки, які застосовуються у державах-членах НАТО. "Запровадили нову штатно-організаційну структуру, розділили функції генерування та застосування, а завдяки формуванню й набуттю спроможностей флотилії ВМС перейшли на новий рівень у бойовій підготовці корабельно-катерного складу", - зазначив контрадмірал Неїжпапа під час мітингу на базі "Південь" з нагоди нового навчального у підрозділах ВМС.

За його словами, невдовзі ВМС буде поставлено перший дивізійний комплект ракетного комплексу “Нептун”, а також корабель спецпризначення “Сімферопіль”, екіпаж якого наразі проходить підготовку. У США сьогодні розпочали підготовку два екіпажі патрульних катерів типу «Island», триває підготовка екіпажів десантно-штурмових катерів, які планується ввести до складу ВМС у цьому році. Так само будуть укомплектовані новими зразками озброєння підрозділи морської піхоти.

Як відзначив контрадмірал, завершуються перемовини з міжнародними партнерами щодо будівництва 8-ми ракетних катерів, найближчим часом буде закладений корвет, а у 2022 році отримаємо першу партію катерів “Mark VI”.

Тому одним з пріоритетних завдань, акцентував командувач ВМС, є формування професійних екіпажів кораблів. "Адже для успішного виконання завдання потрібні дві речі: перша – командир, якому довіряє особовий склад, що здатний в будь-яких умовах приймати грамотне рішення і привести корабель до перемоги в бою, і друга - всебічне технічне і матеріальне забезпечення", - сказав Неїжпапа.

Основна діяльність флоту у 2021 навчальному році буде зосереджена на підготовці особового складу, нарощення бойових спроможностей військових частин, опанування нових зразків озброєння і військової техніки, обороні портів, пунктів базування, важливих об’єктів інфраструктури та захисті країни з морського напрямку, підсумував командувач ВМС ЗС України.

Як повідомлялося, українські екіпажі катерів класу «Island» мають пройти під керівництвом американських інструкторів 10-тижневий курс навчання на військово-морській базі у Балтиморі.

За даними пресслужби Міноборони, «українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії Чесапікської затоки, що має вихід до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва».

Упродовж 2021 року Сполучені Штати Америки у межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону.

Фото: ВМС ЗС України