У порту «Південний» відкрили пункт базування кораблів ВМС

У морському порту «Південний» відкрито пункт базування дивізіону патрульних катерів типу Island.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЗСУ, пославшись на ректора Одеського державного університету внутрішніх справ В’ячеслава Аброськіна.

«ВМС ЗС України отримали власний пункт базування у порту «Південний», що є найбільшим в Україні. Тут буде розміщено дивізіон патрульних катерів типу Island», - зазначив Аброськін.

За його словами, згодом у порту буде розміщено плавучий причал типу ПЖ-61У або його аналог для базування патрульних катерів.

Раніше цю частину території порту, площею 2,4 га, використовував для базування спеціалізованих суден «Володимир Паршин» та «Екоконтроль» Українського наукового центру екології моря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як повідомлялося, 13 листопада 2019 року в Одесі відбулася церемонія передачі до складу ВМС ЗСУ двох патрульних катерів класу «Island» - «Старобільськ» і «Слов’янськ», отриманих від США, та пошуково-рятувального судна «Олександр Охріменко». У заході взяли участь заступник міністра оборони України Анатолій Петренко, представники Посольства США в Україні, дипломати й інші іноземні гості, зокрема з країн НАТО, військовослужбовці корабельно-катерного складу флоту, волонтери, духовенство та громадськість.

За словами Петренка, мета міністерства амбітна, але досяжна: через послідовне впровадження оборонної реформи за стандартами НАТО рухатись до реалізації стратегічного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

В пресслужбі ЗСУ також повідомили, що невдовзі планується завершити випробування і передати ВМС ЗСУ ще три бойові кораблі.

Фото: Facebook/В’ячеслав Аброськін