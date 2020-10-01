Для ВМС відремонтували катер, що «полює» на диверсантів

ДП "Миколаївський суднобудівний завод" достроково закінчив ремонт протидиверсійного катеру Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гола Пристань".

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому, передає Укрінформ

«Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", достроково закінчило ремонт протидиверсійного катера Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гола Пристань". Ми інтенсивно працювали і змогли закінчити усі роботи на місяць раніше запланованого. "Гола Пристань" успішно здійснила ходові випробування та вже передана замовнику", – розповів директор "Миколаївського суднобудівного заводу" Валерій Калашніков.

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Протидиверсійний катер "Гола Пристань" (Р241) зайшов до акваторії Миколаївського суднобудівного заводу для виконання планового ремонту наприкінці липня 2020 року. За два місяці роботи фахівці підприємства відновили конструкції та зовнішню обшивку корпусу, здійснили його фарбування, відремонтували гвинто-стерновий комплекс та валопровід, системи головного двигуна та дизель-генераторів, електромеханічну систему тощо.

Від початку року на підприємстві вже відремонтували та передали державним замовникам малі броньовані артилерійські катери "Вишгород", "Нікополь" та "Аккерман", а також десантний катер "Сватове". Наразі тривають роботи з відновлення МБАК "Бердянськ" та середнього десантного корабля ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко". Також фахівці МСЗ здійснюють виїзні докові роботи у м. Маріуполь з ремонту МБАК "Лубни" ВМС ЗСУ.

Фото: Укроборонпром