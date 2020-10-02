Визволений із російського полону буксир «Яни Капу» відремонтують за п'ять мільйонів

Визволений із російського полону буксир "Яни Капу" буде відремонтований вдвічі дешевше, ніж було заявлено в тендерній документації, - за 4,99 млн грн.

Як повідомляє Укрінформ, це випливає з результатів торгів, оприлюднених на Prozorro.

Переможцем визначено мале приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "ТОС" із пропозицією 4,989 млн грн за стартової ціни 10,270 млн грн (з ПДВ) за доковий ремонт судна.

Після обґрунтування переможцем аномально низької ціни "ТОС" було визнано таким, що перемогло у тендері. Згідно з тендерною документацією, торги відбулися 18 вересня 2020 року, а 30 вересня з переможцем укладено контракт.

У тендері брали участь 8 приватних компаній. Державні підприємства пропозицій на тендер не подавали.

Замовником тендеру виступила військова частина А0456.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російський танкер "Нейма", за допомогою буксирів "Бистрий", "Гандвік" та "Ельтіген" здійснили блокування транспортної комунікації - морського судноплавного Керч-Єнікальського каналу у Керченській протоці. У результаті блокування, корабельно-катерна група ВМС ЗС України у складі малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ", "Нікополь", рейдового буксира "Яни Капу", яка направлялась з м. Одеса до м. Маріуполь, не змогла пройти через Керченську протоку, та була захоплена. У результаті захоплення Україні було заподіяно матеріальних збитків на 260 млн грн.

19 квітня 2020 року набула чинності нова редакція Закону “Про публічні закупівлі”. Закон запровадив механізм захисту від цінового демпінгу. Завдяки механізму “аномальна низька ціна”, електронна система з квітня цього року підсвічує пропозиції учасників, що на 30-40% нижчі за найближчі пропозиції конкурентів. У такому випадку замовник може попросити учасника обґрунтувати таку ціну, а в разі відсутності пояснень — відхилити пропозицію.

За даними торгового майданчика, більше третини постачальників не можуть обґрунтувати свої аномально низькі ціни.

Водночас у Prozorro визнають, що новий механізм потребує додаткових роз'яснень.