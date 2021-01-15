На КПВВ «Новотроїцьке» почали безкоштовно тестувати на антиген

На КПВВ «Новотроїцьке» тест на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 безкоштовно здали перші 9 людей, які прибули з окупованої території.

Про це на брифінгу 15 січня повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні КПВВ «Новотроїцьке» працює з 8 години. На 13 годину дев’ять осіб висловили бажання пройти швидкі антигенні тести», - сказав Педенко.

Він нагадав, що кожен, хто перетинає лінію розмежування з боку тимчасово окупованої території, зобов’язаний встановити мобільний застосунок «Вдома». Зняття контролю в електронному сервісі можливе або після завершення 14 днів самоізоляції, або в разі одержання негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

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За словами Педенка, у разі проходження експрес-тесту результати будуть занесені в систему. «Після опрацювання цих результатів буде знято контроль у мобільному додатку «Вдома», якщо результат буде негативний. Якщо результат буде позитивний, то інформація буде передана до лікарів на тій території, куди прямувала ця людина, далі буде запропоновано епідрозслідування, обстеження і лікування хворого», - пояснив посадовець.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів дозволив під час в'їзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей проводити експрес-тестування на антиген коронавірусу SARS-CoV-2.

На Донеччині відкриті всі 4 КПВВ (« Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка» та «Майорське»), але окупанти продовжують пропускати людей тільки через один - «Новотроїцьке» і тільки два дні на тижні - у понеділок і п’ятницю.

Станом на 14 січня в Україні лабораторно підтверджено 8 199 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 1 146 963 людини.

На Донеччині від початку пандемії на COVID-19 захворіли 40 945 людей, з них 31 250 одужали, 753 людини померли.

Фото: ДПСУ