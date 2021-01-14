Доба на Донбасі: окупанти шість разів зривали «тишу»

Протягом минулої доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Від початку поточної доби, 14 січня, в районі проведення ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими військовими.