На Донбасі окупанти два дні поспіль обстрілюють безпілотники ОБСЄ

На Донбасі окупанти два дні поспіль обстрілюють безпілотники ОБСЄ

Звіт
Укрінформ
На окупованій території Донеччини бойовики російських збройних формувань обстріляли безпілотник ОБСЄ, про проліт якого завчасно повідомлялося.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті № 8/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 13 січня.

"Перебуваючи приблизно за 2 км на захід від Леб’яжого для проведення польоту безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії (про який повідомлялося), команда Місії чула 17 черг з великокаліберного кулемета і 15 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1-2 км на північ. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 1,5 км на північно-північний схід від місцеположення патруля СММ", - зазначається у звіті.

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За інформацією спостерігачів, команда Місії благополучно приземлила БПЛА та залишилася в цьому районі.

Як повідомляв Укрінформ, у звіті за попередню добу СММ ОБСЄ також повідомляла про обстріл російськими збройними формуваннями біля окупованого Молодіжного безпілотника Місії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.

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