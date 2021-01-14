На Донбасі окупанти два дні поспіль обстрілюють безпілотники ОБСЄ

На окупованій території Донеччини бойовики російських збройних формувань обстріляли безпілотник ОБСЄ, про проліт якого завчасно повідомлялося.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті № 8/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 13 січня.

"Перебуваючи приблизно за 2 км на захід від Леб’яжого для проведення польоту безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії (про який повідомлялося), команда Місії чула 17 черг з великокаліберного кулемета і 15 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1-2 км на північ. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 1,5 км на північно-північний схід від місцеположення патруля СММ", - зазначається у звіті.

За інформацією спостерігачів, команда Місії благополучно приземлила БПЛА та залишилася в цьому районі.

Як повідомляв Укрінформ, у звіті за попередню добу СММ ОБСЄ також повідомляла про обстріл російськими збройними формуваннями біля окупованого Молодіжного безпілотника Місії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.