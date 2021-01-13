ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 56 порушень «тиші»

ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 56 порушень «тиші»

Звіт
Укрінформ
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 11 січня, 50 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та шість - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті №7/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 12 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів (із яких 34 - невизначеного походження та 2 - розриви боєприпасів із озброєння невстановленого типу)", - вказується у звіті.

Більшість порушень сталися в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км південь від Донецька) та північний схід від н. п. Черненко (підконтрольний урядові, 86 км на південь від Донецька).

Спостерігачі нагадують, що за попередню добу Місія зафіксувала на Донеччині 33 порушення режиму припинення вогню.

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"У Луганській області СММ зафіксувала 6 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї) на південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.

Добою раніше на Луганщині Місія виявила 16 порушень режиму припинення вогню.

У звіті також повідомляється про обстріл російськими збройними формуваннями безпілотника СММ.

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"Під час того як спостерігачі керували польотом безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії, про який повідомлялося заздалегідь, зі своєї позиції біля блокпоста збройних формувань, розташованого приблизно за 2 км на південний захід від н. п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська), вони чули 6 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1-1,5 км на північний захід", - йдеться у звіті.

За оцінкою спостерігачів, вогонь було спрямовано на БПЛА, що на той момент пролітав на відстані близько 1,4 км на північний захід від місця перебування патруля.

Фото: facebook.com/oscesmm

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