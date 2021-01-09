ОБСЄ за два дні зафіксувала на Донбасі майже 130 порушень «тиші»

Протягом 5-7 січня СММ ОБСЄ зафіксувала 57 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 71 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті №4/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 8 січня.

"У Донецькій області в період із вечора 5 до вечора 7 січня Місія зафіксувала 57 порушень режиму припинення вогню (зокрема 13 вибухів невизначеного походження)", - вказується у звіті.

Зазначається, що більшість порушень сталася в південній частині Донецьк (непідконтрольний урядові) увечері 6 січня (постріли та черги зі стрілецької зброї), а також у районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) ввечері 5 січня.

"У Луганській області в період із вечора 5 до вечора 7 січня СММ зафіксувала 71 порушення режиму припинення вогню (зокрема 58 вибухів невизначеного походження), із яких більшість сталася в районах на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) вдень 7 січня", - повідомили в СММ.

Окрім того, як повідомляється, команда СММ уточнювала інформацію про те, що 3 січня 16-річний хлопець дістав поранення внаслідок розриву вибухового пристрою в н. п. Благодатне (кол. Октябр; підконтрольний урядові, 77 км на захід від Донецька).

5 січня медпрацівники лікарні у Великій Новосілці (підконтрольна урядові, 74 км на захід від Донецька) повідомили спостерігачам, що 3 січня до них доправили хлопця з пораненнями ноги й руки, які відповідали наслідкам вибуху. Після надання медичної допомоги його перевели до лікарні в Маріуполі. 6 січня батько хлопця розповів команді СММ по телефону про те, що його син зазнав осколкових поранень ноги й руки після того, як приніс додому та намагався розібрати предмет, який знайшов у смітнику.