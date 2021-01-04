На Донбасі окупанти обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля п'яти населених пунктів

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Більшість із них ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї" - йдеться у повідомленні.

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