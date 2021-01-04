У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 250 боєприпасів

Піротехніки ДСНС у зоні операції Об'єднаних сил за тиждень знешкодили понад 250 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуку, передає Укрінформ.

"Із 26 грудня 2020 року по 1 січня 2021 року сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил майже півсотні разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 18 га території, вилучили та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу - зокрема, домедичну та психологічну - 30 особам.

Як повідомляв Укрінформ, з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 10 104 рази. Вони обстежили 8928,62 га території та 23,1 га акваторії, вилучивши та знешкодивши 60 523 вибухонебезпечних предметів.

Фото: ООС