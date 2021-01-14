ОБСЄ нарахувала на Донбасі 76 порушень «тиші» за добу

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом попередньої доби 76 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, на Луганщині зберігалася «тиша».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 8/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 13 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень сталися в районах на північний захід від н. п. Леб’яже (непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька).

Представники ОБСЄ нагадують, що за попередню добу на Донеччині було зафіксовано 50 порушень.

"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомляють спостерігачі.

Добою раніше на Луганщині було зафіксовано шість порушень.

Як зазначається, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 27 липня, Місія загалом зафіксувала в Донецькій і Луганській областях щонайменше 5912 порушень режиму припинення вогню (зокрема 2553 вибухи, 711 невизначених боєприпасів у польоті, 79 спалахів дульного полум’я та 54 освітлювальні ракети, а також щонайменше 2515 черг і пострілів).