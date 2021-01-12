У Швейцарії дали добро на COVID-вакцину Moderna

У Швейцарії дозволили використання вакцини від COVID-19, розробленої американською компанією Moderna.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Swiss Info.

Швейцарський регулятор Swissmedic постановив, що вакцина компанії відповідає усім вимогам щодо безпеки, ефективності та якості й може використовуватися одразу від моменту ухвалення рішення.

Регулятор зазначив: дослідження показали, що ефективність цієї вакцини становить 94% через 14 днів після введення пацієнту другої дози медичного засобу.

Це друга вакцина, що отримала дозвіл на використання у Швейцарії - після засобу компанії Pfizer/BionTech, який отримав дозвіл ще 20 грудня.

Swissmedic застеріг від поєднання різних вакцин, тому що про їхню сумісність наразі немає інформації.

Швейцарія вже закупила 7,5 млн доз вакцини Moderna, 200 тисяч із них мають прибути до країни 13 січня.

Як повідомлялося, 21 грудня 2020 року Європейська медична агенція визнала ефективною та безпечною вакцину виробництва Pfizer/BioNTech. 27-29 грудня у всіх країнах ЄС розпочалася кампанія щеплення проти коронавірусу цим медичним засобом.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Окрім того, 30 грудня Офіс Президента поінформував, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

Фото з сайту sky.com