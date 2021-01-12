Російські найманці вісім разів порушили «тишу» на Донбасі

Російські окупаційні війська станом на 17.00 12 січня вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши великокаліберну зброю. Наразі бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 12 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків, крім цього ж озброєння, застосували і автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

В районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне, що на Приазов’ї, противник задіяв проти українських захисників гранатомети різних систем, а біля Авдіївки здійснив ще й кілька пострілів зі стрілецької зброї. Неподалік Верхньоторецька збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета.

За інформацією пресслужби, на численні обстріли противника Об’єднані сили декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Окрім того, в штабі повідомили, що на ділянках відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони, повідомили в пресслужбі. Так, сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 90 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Загинув український військовий.