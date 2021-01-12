Російські найманці вісім разів порушили «тишу» на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Протягом поточної доби, 12 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.
Зокрема зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків, крім цього ж озброєння, застосували і автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.
В районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне, що на Приазов’ї, противник задіяв проти українських захисників гранатомети різних систем, а біля Авдіївки здійснив ще й кілька пострілів зі стрілецької зброї. Неподалік Верхньоторецька збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета.
За інформацією пресслужби, на численні обстріли противника Об’єднані сили декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
Окрім того, в штабі повідомили, що на ділянках відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони, повідомили в пресслужбі. Так, сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 90 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Загинув український військовий.