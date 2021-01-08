Російські найманці від початку доби сім разів зривали «тишу» на Донбасі

Російські найманці від початку доби сім разів зривали «тишу» на Донбасі

Укрінформ
У районі операції Об'єднаних сил від початку доби 8 січня зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Так, за даними штабу, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі 120-ти мм мінометів, протитанкових та автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також - великокаліберних кулеметів. А поблизу Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

«У відповідь на обстріли противника наші захисники дали адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає», - підкреслюється в повідомленні.

Читайте також: Військові у зоні ООС провели бойові стрільби з БТРів

Крім того, як нагадали у штабі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета неподалік Південного у напрямку робочої бригади, яка здійснювала ремонтні роботи по відновленню водопостачання, що було сплановано на ділянці водогону «Горлівка-Торецьк». Для уникнення жертв роботи було припинено. Сторонами було повторно вжиті заходи щодо дотримання режиму тиші. О 12.00 відновлювальні роботи продовжились. Однак наперекір домовленості, близько 14.00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи було негайно припинено, робочу бригаду виведено із зони робіт.

Читайте також: Окупанти зірвали ремонт на водогоні «Горлівка-Торець»

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», - запевнили в штабі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-