Від початку доби на Донбасі зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська станом на 12.00 5 січня не відкривали вогонь по позиціям Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця пресслужби Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано», - сказала речниця.

Як повідомлялось, протягом минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень «тиші». Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень не було.