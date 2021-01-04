Окупанти порушили «тишу» біля Водяного та Луганського

Російські окупаційні війська станом на 17.00 4 грудня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Наразі бойових втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 4 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Тільки два порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційних військ було зафіксовано нашими військовими», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Другий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає, повідомили в пресслужбі. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували сім порушень режиму припинення вогню. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень не було.