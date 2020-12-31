Вище військове керівництво привітало Збройні сили України з Новим роком

Вище військове керівництво підбило підсумки 2020 року та привітало військовослужбовців ЗСУ з Новим роком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, цьогоріч оборонне відомство продовжило нарощувати боєздатність країни та здійснювати заплановані реформи.

«Цього року Україна набула Статус партнера НАТО з розширеними можливостями. У 2020 році багато чого у нас було вперше: вперше, і це найголовніше, за останні роки на фронті маємо такий тривалий період тиші… Ми вперше вийшли на міжнародні ринки і здійснили першу закупівлю через Агенцію з підтримки та постачання НАТО; вперше досягли домовленостей та скріпили їх контрактами із нашими партнерами із Турецької Республіки щодо будівництва корвета для ВМС України та БПЛА; вперше прийняли на озброєння і замовили протикорабельні крилаті ракети «Нептун»; вперше замовили у вітчизняного підприємства будівництво трьох нових літаків Ан-178», - зазначив Таран, додавши, що у наступному році міністерство продовжить нарощувати зусилля щодо забезпечення Збройних сил України новітньою технікою та озброєнням.

Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак відзначив, що Збройні сили продовжують самовіддано стримувати російську збройну агресію, даючи можливість співгромадянам мирно зустрічати новорічно-різдвяні свята.

«Пріоритетним завданням на прийдешній рік залишається відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми й надалі посилюватимемо боєздатність Збройних сил України — важливого контрибутора європейської безпеки і головного гаранта миру в нашій державі», - наголосив Головнокомандувач.

Він подякував побратимам за сумлінне виконання військового обов’язку, а їх родинам — за розуміння і підтримку. «Особливо у ці дні наші думки і молитви — з вами», - зазначив Хомчак.

Фото: МОУ