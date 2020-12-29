Об'єднані сили ЗСУ повністю забезпечені військовою технікою та зброєю — Наєв

Об'єднані сили ЗСУ повністю забезпечені військовою технікою та зброєю — Наєв

Укрінформ
Всі підрозділи, підпорядковані Командуванню Об'єднаних сил ЗСУ, у повному обсязі були забезпечені технікою та озброєнням у 2020 році.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, відповідаючи на запитання Укрінформу, чи отримали підрозділи у повному обсязі техніку та озброєння, передбачені на цей рік.

“Командування Об'єднаних сил ЗСУ і угруповання, які виконують завдання із захисту територіальної цілісності і незалежності України, завжди забезпечені всім необхідним для виконання завдань. Що стосується безпосередньо Збройних сил України — це не є моєю компетенцією, не перебуває в сфері моїх повноважень, тому я не можу дати точних відомостей”, - зазначив Наєв.

Він також додав, що всі витрати, які виникають внаслідок виконання завдань військовими, поповнюються за відпрацьованою системою постачання.

Читайте також: Відбити загрозу з моря: Десантно-штурмові війська ЗСУ провели навчання

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією міністра оборони Андрія Тарана, станом на 26 грудня 2020 року Міністерство оборони виконало державне оборонне замовлення на 99,5%. Укладено державних контрактів на суму 21 млрд 897,87 млн гривень із загально виділених 22 млрд 004,74 млн гривень. Збільшено обсяги закупівлі нового і модернізованого озброєння, військової техніки та виробів спеціального призначення, поставленого до військ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-