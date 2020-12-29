Об'єднані сили ЗСУ повністю забезпечені військовою технікою та зброєю — Наєв

Всі підрозділи, підпорядковані Командуванню Об'єднаних сил ЗСУ, у повному обсязі були забезпечені технікою та озброєнням у 2020 році.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, відповідаючи на запитання Укрінформу, чи отримали підрозділи у повному обсязі техніку та озброєння, передбачені на цей рік.

“Командування Об'єднаних сил ЗСУ і угруповання, які виконують завдання із захисту територіальної цілісності і незалежності України, завжди забезпечені всім необхідним для виконання завдань. Що стосується безпосередньо Збройних сил України — це не є моєю компетенцією, не перебуває в сфері моїх повноважень, тому я не можу дати точних відомостей”, - зазначив Наєв.

Він також додав, що всі витрати, які виникають внаслідок виконання завдань військовими, поповнюються за відпрацьованою системою постачання.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією міністра оборони Андрія Тарана, станом на 26 грудня 2020 року Міністерство оборони виконало державне оборонне замовлення на 99,5%. Укладено державних контрактів на суму 21 млрд 897,87 млн гривень із загально виділених 22 млрд 004,74 млн гривень. Збільшено обсяги закупівлі нового і модернізованого озброєння, військової техніки та виробів спеціального призначення, поставленого до військ.