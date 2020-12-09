Відбити загрозу з моря: Десантно-штурмові війська ЗСУ провели навчання

Підрозділи десантно-штурмових військ, які боронять південний кордон України, провели тактико-спеціальні навчання, під час яких здобували навички швидко висуватися на загрозливі напрямки та надійно утримувати противника, що висадився на морське узбережжя до приходу основних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Під час бойового вишколу відбувся штурм панівної висоти. Особлива увага приділялась вмінню командирів управляти підрозділом, стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, уміло використовувати всі вогневі засоби, а також результати вогневого ураження противника», - поінформував командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як зазначається, з поставленими завданнями десантники впорались добре, значно підвищивши свої практичні навички.

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За часовими показниками та злагодженими діями весь підрозділ, який підпорядкований командуванню Об’єднаних сил ЗСУ, був оцінений як готовий виконувати завдання за призначенням, зазначили в Міноборони.

Десантно-штурмові війська відпрацювали на півдні України стримування противника / Фото: Міноборони

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада в угрупуванні військ, яке утримує позиції на південному напрямку, за наказом командувача об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів з виконання завдань за призначенням.