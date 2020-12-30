Хомчак сказав, коли армія отримає радіоелектронні рушниці для боротьби з дронами

У поточному році ЗСУ не отримали електронні рушниці для боротьби з безпілотними комплексами, їх постачання відтерміновується на наступний 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю «Обозреватель» повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Армія ще не отримала те, чого вона очікувала у 2020 році. Я справді неодноразово говорив, що в кінці року ми повинні отримати електронні рушниці для боротьби з безпілотними комплексами. Рік уже закінчується, й рушниці вже не приїдуть», - повідомив Хомчак, додавши, що про причини такої ситуації нічого сказати не може, оскільки забезпеченням армії займається Міністерство оборони.

Водночас він звернув увагу на те, що цього року МОУ вперше вийшло на закупівлю через відкритий натівський майданчик. «Оскільки така закупівля відбулася вперше, то довелося подолати безліч бюрократичних питань – це оформлення відповідних дозволів, документів, усього іншого. Я впевнений, що наступного року все буде набагато швидше», - зазначив головнокомандувач.

Він також повідомив, що договір про закупівлю електронних рушниць з Литвою укладений, здійснена оплата, тож за кілька місяців ЗСУ їх отримають.