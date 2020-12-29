Сили ООС наступного року проведуть понад 50 військових навчань — Наєв

Командування об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік. Загалом в наступному році відбудеться понад 50 військових навчань.

Про це Укрінформу повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“З приводу навчань наступного року... Командування об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік і в наших планах передбачено комплекс заходів підготовки, вінцем яких буде стратегічне командно-штабне навчання на початку осені наступного року, в якому візьмуть участь визначені військові частини оборони військового управління Збройних сил України, а також інших військових формувань правоохоронних органів. Тобто будуть залучені всі, хто входить до сектору безпеки оборони”, - повідомив Наєв.

Він зазначив, що загальна кількість навчань ЗСУ дещо відрізняється, однак безпосередньо Об'єднані сили Збройних сил України проведуть понад 50 навчань у 2021 році.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні відбулось стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому взяли близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.