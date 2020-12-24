В українській армії - 196 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2531 особа. За минулу добу зареєстровано 196 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 24 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2531 особа. За минулу добу зареєстровано 196 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 183 особи, на ізоляції - 399 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало – 10853 особи, летальних випадків – 36.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 грудня лабораторно підтверджено 1 001 132 випадки COVID-19, з них за добу – 11 490. За минулу добу померли 223 пацієнти, одужали – 15 775.