Міноборони та ЗСУ виконали завдання на рік - Таран

Завдання, визначені для Міністерства оборони та ЗСУ в 2020 році, в цілому виконані.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час розширеного засідання колегії Міноборони, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Незважаючи на пандемію та нові виклики, які постали перед державою у 2020 році, завдання, визначені Міністерству оборони та Збройним Силам України, в цілому виконані. В 2021 році зусилля оборонного відомства будуть спрямовані передусім на внутрішні трансформаційні процеси на євроатлантичних засадах. Міністерство оборони України та ЗС України залишаються відданими реформам, покликаним наблизити Збройні Сили до норм та стандартів НАТО», - йдеться у повідомленні.

За словами Тарана, 2020-ий став роком закінчення реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної програми розвитку Збройних Сил України. Це ті документи, відповідно до вимог яких проводились реформи впродовж чотирьох років. «Щодо нашого прогресу у здійсненні реформ свідчить і оцінка Річної національної програми — 2020», — зазначив міністр. Він також додав, що в поточному році розпочато розроблення ключових для держави стратегічних документів, таких як План оборони України, Стратегія воєнної безпеки та Стратегічний оборонний бюлетень України.

Читайте також: Таран обговорив з міністром оборони Туреччини безпеку в Чорному морі

Керівник оборонного відомства визначив окремі завдання замовникам та керівникам проєктів оборонної реформи, першому заступнику та заступникам міністра оборони України, Головнокомандувачу Збройних Сил України, Державному секретарю Міноборони та генеральному директору Директорату політики у сфері оборони України.